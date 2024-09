Am Donnerstag, 5 September, wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die „Aqua Gebäudemanagement GmbH“ aus Klagenfurt eröffnet.

Den Kreditorenschützern AKV und KSV sind weder die Höhe der Aktiva noch die Höhe der Passiva bekannt. Betrieben wurde das Unternehmen im Bereich der Gebäudereinigung. Von der Insolvenz sind zwei Dienstnehmer betroffen. Zu den Gründen der Insolvenz ist derzeit noch nichts bekannt.

Forderungen stellen

Zum Insolvenzverwalter wurde Anwalt Martin Mutz bestellt. Forderungen können bis zum 7. Oktober über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at sowie über den KSV unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at gestellt werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 22. Oktober statt.

Die Insolvenz reiht sich in viele weitere Verfahren ein, die dieser Tage am Landesgericht eröffnet wurden. Per Gläubigerantrag wurde am Dienstag ein Verfahren über die Werbemittelagentur von Richard Fassl eröffnet. Auch hier sind viele Fragen noch offen.