Im Rahmen der Vienna Fashion Week, die am 10. September in Wien stattfindet, werden die Titel „Mister Austria“ und „Miss Austria“ verliehen. Unter den Kandidaten, die sich qualifiziert haben, fehlt Hardy Marolt (23) aus St. Kanzian am Klopeiner See, der heuer zum „Mister Kärnten“ gekürt wurde. „Hardy hat sich entschlossen, nur ,Mister Kärnten 2024‘ zu bleiben. Das war seine persönliche Entscheidung, die wir als Mission Austria natürlich respektieren“, heißt es seitens der Veranstalter.

Für den Cousin von Schauspielerin und Model Larissa Marolt gab es jedoch einige Gründe, nicht an der Wahl teilzunehmen: „Einige Punkte im Vertrag, den ich hätte unterschreiben sollen, entsprachen nicht meinen Vorstellungen. Auf die genauen Punkte, möchte ich aber nicht eingehen“, sagt Marolt. Weiters hätte er auch Outfits tragen müssen, die nicht seinem Stil entsprochen hätten. „In denen hätte ich mich nicht wohlgefühlt“, sagt Marolt, der betont, „dass jeder, das anziehen soll, was er möchte“.

Als „Mister Kärnten“ hätte er aber schon ein paar Auftragsangebote vorliegen. „Aber nicht für den Laufsteg“, so Marolt, der im Familienhotel Orchidee arbeitet. In seiner Freizeit ist der HAK-Absolvent Tormann beim Fußballverein in Kühnsdorf. Ansonsten ist er gerne in der Natur unterwegs und seit seiner Kindheit begeisterter Fischer.