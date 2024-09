Auch wenn der Anfang des Sommers einige Regentage verzeichnen musste und sich der ein oder andere zwischendurch mehr Sonnenstunden herbeigewünscht hat, hat der viele Regen doch auch Vorteile. Viele Niederschläge bedeuten viele Schwammerl, worüber sich die Völkermarkterinnen und Völkermarkter besonders freuen können, die es dann, vor allem an heißen Tagen, auf die höher gelegenen Almen treibt. Vor allem die Saualpe, der Waldbereich in Eberndorf/Dobrla vas oder in Aich sind unter den Schwammerlsuchern beliebt. Genaue Gebiete, wo sie zu finden sind, lassen sich nicht genau zuordnen. „Das lässt sich schwer sagen, weil das Wachstum nicht immer gleich ist. Das ist witterungsabhängig. Wenn es mehr regnet, gibt es logischerweise auch mehr Schwammerl. Das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich“, weiß Johannes Leitner, Landesleiter der Kärntner Bergwacht.