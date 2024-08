Es gibt wohl kaum jemanden, der über die ihm anvertrauten Aufgaben mit so einer Leidenschaft spricht, wie Arthur Ottowitz. Sei es als Obmann der Kulturinitiative Bleiburg, als Leiter des Werner Berg Museums in Bleiburg/Pliberk, als Mitglied der Bleiburger Kultband „Die Buben“ und der „Bluesbreakers“ oder als Marktmeister des Bleiburger Wiesenmarkts. In letzterer Funktion organisiert er heuer seinen 30. Wiesenmarkt. „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde sind in irgendeiner Form in die Organisation des Wiesenmarkts involviert und alle sind mit Herz und Seele dabei“, streut der 64-jährige Multi-Instrumentalist seinem Team Rosen. Vor allem der Wirtschaftshof sei gerade sehr gefordert: „Es ist eine großartige Leistung für eine so kleine Gemeinde wie Bleiburg, eine Veranstaltung dieser Größenordnung jedes Jahr auf die Beine zu stellen. Es ist schön, Teil dieses Teams zu sein.“