Nicht nur ein Luxusbau am Seecorso sorgt in Velden am Wörthersee für Aufregung: Auch eine mutmaßlich illegal errichtete Seminaranlage samt Meditationshaus in einem Waldstück an der Süduferstraße steht in der Kritik. Wie Anwohner berichten, besteht die Anlage weiterhin – obwohl bereits seit mehr als zwei Jahren ein rechtskräftiger Abbruchbescheid vorliegt.

Betrieben wird die Anlage vom Verein „Herzensweisheit“, der sich als spirituelle Gemeinschaft versteht, die Menschen bei persönlicher und innerer Entwicklung unterstützen will. Trotz der klaren Rechtslage ist die Anlage aber nach wie vor in Betrieb, ein Rückbau ist bislang nicht erfolgt.

Anlage wird weiterhin genutzt

Wie die Kleine Zeitung bereits berichtete, wurde die Anlage ursprünglich ohne Genehmigung errichtet und befindet sich auf als Grünland für Land- und Forstwirtschaft gewidmetem Gebiet. Damals erklärte Bezirkshauptmann Bernd Riepan, dass eine Vollstreckung unumgänglich sei, denn: „Es gibt einen rechtskräftigen Wiederherstellungsbescheid. Dieser wurde von uns als Behörde erlassen, dann ging der Fall zum Landesverwaltungsgericht, bei dem unsere Entscheidung bestätigt wurde. Sie ist damit rechtskräftig.“

Zu den illegalen Bauten gehören mehrere kleinere Einheiten © Hermann Sobe

Vor rund einem Jahr dann wurde das Vollstreckungsverfahren von der Bezirkshauptmannschaft eingeleitet und unterbrochen, wie Riepan auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt: „Die Betreiber haben bei der Gemeinde Velden ein Umwidmungsverfahren eingeleitet.“

Betreiber melden sich zu Wort

Von Seiten der Gemeinde werden zu dem Verfahren keine Auskünfte erteilt, da es sich um ein Individualverfahren handelt. Grundsätzlich gilt jedoch: Wird eine Anlage ohne entsprechende Baubewilligung errichtet, sind laut Kärntner Bauordnung auch Strafmaßnahmen vorgesehen.

Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bei den Vertretern des Vereins wird darauf hingewiesen, dass ein entsprechendes Verfahren bereits seit längerer Zeit anhängig ist: „Die Gemeinde Velden hat seit einigen Jahren unser Ansuchen auf Umwidmung der betreffenden Teilflächen aufliegen. Der Widmungsakt wurde aber zurückgestellt, bis das Ortsentwicklungskonzept (ÖEK) 2019 fertig überarbeitet und beschlossen ist, was noch im Laufe dieses Jahres geschehen soll. Ursprünglich war uns von der Gemeinde mitgeteilt worden, dass es bereits Ende 2024 abgeschlossen sein wird, was sich aber verzögert hat.“

Von Seiten des Vereins sei man „in Kommunikation mit allen Beteiligten“: „Wir haben aktuell zwei Prozesse am Laufen. Der Abrissbescheid ist in Kraft, die Umwidmung angesucht. Jetzt warten wir auf das Ergebnis unseres Antrags, um die nächsten Schritte einleiten zu können.“

Wald steht im Privatbesitz

Der Wald, in dem die kleinen Gebäude zu Meditationszwecken errichtet wurden, steht seit Jahrzehnten in Familienbesitz und wurde dem Verein zur Verfügung gestellt. Der Ort wird vom Verein als Bereicherung für die gesamte Gemeinde gesehen: „Wir hatten noch nie Probleme mit Nachbarn. Der Bedarf spiegelt sich auch in einer Petition für den Erhalt des Platzes wider, den knapp 700 Menschen, darunter auch Vereine und Organisationen, unterschrieben haben.“

Die Natur habe dabei Priorität und auf die Pflege des Waldes werde geachtet: „Wichtig ist uns zu betonen, dass dies kein privates Projekt ist, sondern ein Projekt, das gemeinschaftlich entstanden ist und auch gemeinnützig für die Gemeinschaft im großen Sinne zur Verfügung steht.“

Wie es mit der Anlage weitergeht, hängt nun maßgeblich vom Ausgang des Umwidmungsverfahrens und der Überarbeitung des Ortsentwicklungskonzepts ab. Bis dahin bleibt die Situation rechtlich ungeklärt. Klar ist: Spätestens mit einer Entscheidung der Gemeinde wird sich zeigen, ob der bestehende Abbruchbescheid vollstreckt wird oder ob der Standort doch noch eine Zukunft hat.