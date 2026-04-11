Die französische Marke „Café du Cycliste“ bringt ihr Konzept aus Radsport, Stil und Naturerlebnis an den Wörthersee. In der Villa Bulfon entsteht ein Pop-up-Konzept, das passend zum Gravel-Bike-Wochenende den Radfans vorgestellt wird. Der reguläre Betrieb startet Ende Mai, geöffnet wird an fünf Tagen pro Woche, ein Radverleih wird nach Absprache möglich sein.

Hinter dem Projekt stehen Villa-Bulfon-Geschäftsführer Florian Böker, die Marke „Café du Cycliste“ sowie Hotelier Johnny Hoogerland mit der Radmarke BMC. Kennengelernt haben sich Böker und Hoogerland vor rund einem Jahr über das Radfahren, seither trainiert Hoogerland Böker gelegentlich. „Wir bringen hier unsere Leidenschaften zusammen und schaffen einen Ort, an dem man sich trifft, fährt und austauscht“, sagt Böker.

Florian Böker möchte mit dem Pop-up-Store in der Villa Bulfon einen Mehrwert bieten © Markus Traussnig

Radverleih, Café und gemeinsame Ausfahrten

Dafür werden die Räumlichkeiten des ehemaligen Kasinos in der Villa Bulfon neu inszeniert. Der rote Teppich weicht einem schwarzen. Im Inneren stehen Kaffee, Radbekleidung und rund 20 Rennräder sowie Gravel-Bikes im hochwertigen Segment im Mittelpunkt. Am aktuellen Rennwochenende sind Mitarbeitende der Marke aus Frankreich vor Ort um „Café du Cycliste“ den rund 1700 angemeldeten Radsportlerinnen und Radsportlern zu präsentieren.

Zukünftig sind auch sogenannte „Social Rides“ geplant, also gemeinsame Ausfahrten mit dem ehemaligen Radprofi Hoogerland, bei denen die Teilnehmenden Tipps direkt vom Profi bekommen.

Der rote Teppich weicht einem schwarzen © Markus Traussnig

Siegeszug aus Nizza

Die Marke „Café du Cycliste“ stammt von der Côte d’Azur und hat ihren Hauptsitz in Nizza. Sie steht für die Verbindung von Radsport und Natur, für das Erkunden weniger befahrener Wege und das bewusste Erleben der Landschaft. Was als Bekleidungsmarke begann, hat sich zu einem Outdoor-Label mit starker Community entwickelt. Geschäfte gibt es unter anderem in München, Mallorca und Paris.