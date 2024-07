Seit dem Jahr 2020 kämpft die Bürgerinitiative Ruden um Lärmschutzmaßnahmen und Verkehrssicherheit entlang der Lavamünder Straße B 80 im Bereich von St. Nikolai bis Wunderstätten aufgrund des starken Schwerverkehrs. In der Vergangenheit gab es bereits Lärmmessungen, die streckenweise auch eine erhöhte Lärmbelästigung ergaben. Daraufhin wurde vom Land Kärnten die Errichtung von Lärmschutzwänden angeboten, was für die Bürgerinitiative jedoch nicht das eigentliche Problem lösen würde. „Wir fordern als Sofortmaßnahmen nach wie vor die Einhaltung und Überwachung des Lkw-Nachtfahrverbots in Lavamünd und eine Geschwindigkeitsbeschränkung für Lkw entlang der B 80“, sagt Sprecher Wolfgang Grillitsch aus St. Nikolai.