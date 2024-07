Räucher-Expertin Annemarie Herzog stellt seit dem Jahr 2004 ihre Räucherprodukte in Handarbeit in Sittersdorf/Zitara vas her und feiert somit heuer das 20-Jahr-Jubiläum ihrer Räucher-Manufaktur „Achanta“. Die Zutaten für ihre Räucher-Mischungen findet sie direkt vor der Haustür. „Meine Mischungen enthalten fast ausschließlich regionale Pflanzen und Kräuter“, sagt Herzog, die ihr Wissen von ihrer Großmutter erhielt. Ihr erstes Buch „Die Räucherin. Altes Wissen heute nutzen“ über die Reinigung von Räumen durch Räuchern war ein Erfolg, es folgten bis jetzt sieben weitere Bücher, Meditations-CDs und der „Raunacht Kalender“. Mit ihrem Lebenspartner Rolf Bickelhaupt produzierte sie von 2009 bis 2023 das Magazin „gesund & glücklich“, seit 2021 verantworten sie das Magazin „Alpenländische Volksmedizin & Bräuche“. Herzog fungiert auch als Vortragende und Seminarleiterin.

Geschäft im Gemeindezentrum

Neben ihrem Online-Shop (www.achanta.at), der mittlerweile 200 Produkte umfasst, eröffnete sie 2022 einen „anaolgen“ Achanta-Shop im Gemeindezentrum von Sittersdorf. Außerdem sind ihre Produkte in 70 Geschäften von anderen Betreibern in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien und Belgien erhältlich.

Herzog, die heuer auch ihren 70. Geburtstag feiert, ist österreichweite Berufsgruppensprecherin für die Standesvertretung der Raumenergetiker und Obmann-Stellvertreterin der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in Kärnten. Ans Aufhören denkt Herzog noch lange nicht: „Ich habe die Aufgabe, noch viele Ideen, Projekte und Visionen umzusetzen.“