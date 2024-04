In einem anonymen Schreiben werden die Zustände in der Flüchtlingsunterkunft in Lamm 8 in der Gemeinde St. Andrä als „katastrophal“ beschrieben. Die Flüchtlinge seien fernab jeglicher Zivilisation und würden sich selbst überlassen werden. Viele hätten keine Schuhe, keine Socken, vielfach nur Plastikschlapfen. Und das auch im vergangenen Winter. Es gebe auch keine Möglichkeit, ins Tal zu kommen. Es würden zudem mehr Personen untergebracht sein, als die Kapazität erlaubt. Dem Betreiber werde auch vorgeworfen, dass die Unterkunft nur wegen des finanziellen Profits zur Verfügung gestellt werde. Die Flüchtlinge würden außerdem unmenschlich behandelt werden. „Nach meinem Ermessen müsste diese Art von Unterbringung sofort geschlossen werden. Ich schäme mich als österreichischer Staatsbürger, dass Flüchtlinge in unserem Land so behandelt werden“, ist in dem Schreiben zu lesen.