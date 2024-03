„Wir haben in der Vorwoche erfahren, dass unsere Kindertagesstätte zugedreht wird“, schildert ein besorgter Vater aus St. Andrä, der sich mangels genauerer Informationen in Sorge um den Betreuungsplatz seines Sohnes an die Kleine Zeitung wandte. Bei der Kindertagesstätte für ein- bis dreijährige Kinder handelt es sich um die „Feldmäuse“, die seit 15 Jahren vom Hilfswerk Kärnten im Stadtteil Wölzing betrieben wird. Die Kinderbetreuungseinrichtung mit aktuell knapp 30 Kindern in zwei Gruppen schließt, wie Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ) bestätigt, mit Ende des heurigen Kindergartenjahres für immer ihre Pforten.