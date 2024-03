Kinder fahren im Schweinchenzug schon am frühen Vormittag ihre ersten Runden, während die über 100 Marktfieranten entlang der Straßen versuchen ihre Waren an den Mann und die Frau zu bringen. Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen sind schon am frühen Vormittag des 23. März zahlreiche Besucherinnen und Besucher am 158. Eberndorfer Josefimarkt unterwegs. Ihren Weg durch das Getümmel bahnt sich Silke Kordesch. Die 51-Jährige hält einen Reisig- und Strohbesen fest in ihren Händen. „Ich nutze den Josefimarkt jedes Jahr zum Einkaufen. Die Besen werde ich in meinem Garten verwenden“, so die Völkermarkterin.