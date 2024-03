Immer am Wochenende nach dem Josefitag am 19. März findet der Josefimarkt in Eberndorf/Dobrla vas statt. Der Markt, der heute Abend bereits in den Party-Zelten startet, dauert bis Sonntag, den 24. März, und markiert seit jeher den Beginn der Marktsaison im Bezirk Völkermarkt. Während die Marktstandler größtenteils erst am Freitag und Samstag anreisen und ihre Stände aufbauen, sind die Betreiber der Gastronomie- und Party-Zelte und des Vergnügungsparks bereits am Josefitag fleißig an der Arbeit. Autodrom und Schweinchenzug am Kirchplatz sind am Dienstagnachmittag bereits aufgebaut, auch das Stefitz-Zelt vor dem Stift steht bereits – nur die Sitzbänke fehlen noch.