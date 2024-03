Die Temperaturen sind zwar schon frühlingshaft, auf der Petzen soll das Skifahren – die Talabfahrt ist gesperrt – aber noch bis zu Ostern möglich sein. Das freut auch den SC Petzen, den zurzeit größten Skiclub in Kärnten, der schon viele Talente hervorgebracht hat. Nicht nur die Ex-Skistars Rainer Schönfelder und Sabine Egger starteten dort ihre Ski-Laufbahn, auch Martina Koschuttnigg schaffte es vom SC Petzen aus bis in den Weltcup. „Es kristallisieren sich bei uns immer wieder neue Talente heraus. Wenn es die Zeit zulässt, trainieren sie auch immer wieder auf der Petzen“, freut sich Obmann Hermann Innerwinkler. Eine Nachwuchshoffnung davon ist Youngster Emma Oschmautz, die jüngste Schwester von Kanu-Ass Felix Oschmautz. Die 16-Jährige kürte sich 2023 zur österreichischen U16-Schülermeisterin im Slalom. Ihr Vorbild? „Mikaela Shiffrin. Ihr Fahrstil ist irrsinnig cool und ich bewundere es, dass sie einfach zu jedem nett und freundlich ist, egal wie es für sie läuft.“ Oschmautz ist übrigens auch die Enkelin vom ehemaligen SC Petzen-Obmann Friedrich Oschmautz, der dieses Amt 1973 übernahm und 40 Jahre innehatte. Geburtsstunde des Skiclubs war der 28. November 1969. An diesem Tag fusionierten der damalige Wintersportverein Petzen-Unterland und der Sportverein Grenzland Bleiburg.