Bei der 29. Ab-Hof-Messe in Wieselburg gingen wieder zahlreiche Medaillen ins Lavanttal. Fünf bäuerliche Direktvermarkter und Gewerbetriebe konnten hier mit ihren Produkten überzeugen.

Joachim und Christina Kreuzer von der Obstmanufaktur Grün © Josef Emhofer

Andreas Brunner aus dem Granitztal nimmt seit Jahren an den Prämierungen teil und bekam heuer die „Goldene Birne“ für seinen Holunderblütenlikör. Das bisher beste Resultat erzielte die Familie im Vorjahr, als sie zwei „Goldene Stamperl“ für ihren Holunderblütenlikör sowie für ihren Schwarzen Ribisellikör erhielt. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder überzeugen konnten“, sagt Brunner. Der HTL-Absolvent absolvierte 2016 den Landwirtschaftsmeister und ist seit ein paar Jahren Landwirt im Haupterwerb. Vier Generationen helfen am Hof mit, die Produkte werden aus eigener Hand produziert. „Es wird auch nichts zugekauft“, so Brunner, der für seine Brände gerade die Eichenfasslagerung erprobt.

Von links: Josef Wallner, Alexander Muchitsch von der Georg Oswald GmbH, Gerhard und Steffi Marzi, Andreas Brunner © Josef Emhofer

Zum „Fischkaiser“ wurde Gerhard Marzi aus St. Marein gekürt. Der HTL-Absolvent und Meister der Fischereiwirtschaft überzeugte mit seiner Kaiserforelle – gebeizt oder mariniert. Insgesamt werden an die 40 verschiedene Produkte angeboten. „Wir haben bisher bei allen Alpe-Adria-Fischprämierungen seit 2007 zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Wir nehmen an solchen Wettbewerben teil, um zu sehen, wo unsere Produkte im Fremdvergleich stehen. So beugen wir auch der Betriebsblindheit vor“, sagt Marzi, der 2013 den Betrieb übernahm. Der größte Erfolg bisher waren der Alpe-Adria-Sieg im Jahr 2016 und die „Genusskrone Österreich“, die sich Marzi sieben Mal hintereinander holten konnte.

Von links: Gerald mit Sandra und Mathias Kanzian, Laura Lippnig und Matthias Kainz vom Goldbrunnhof mit Direktorin Elfriede Dornan, Michaela Kolier und Gerhard Karisch, dahinter Stefan Jernej © Josef Emhofer

Auch im Nachbarbezirk Völkermarkt konnten sich einige Produzenten über eine Auszeichnung freuen. Gerald Kanzian aus Neuhaus/Suha erhielt zwei Goldene für seinen Karree- und Lardospeck vom Duroc-Schwein sowie eine Silberne für die Hauswürstl. Zwei Goldene holte sich die LFS Goldbrunnhof für das Bio-Kürbiskernöl und Bio-Sonnenblumenöl. Michaela Kolier vom „Jauntal-Ei“ aus Eberndorf/Dobrla vas konnte ihre Medaillensammlung mit Gold und Silber für ihre Eiernudel erweitern. Gerhard Karisch aus Griffen bekam Gold für seinen Weintraubenbrand und Silber für seinen Zirben-Gin.