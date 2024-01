Mit 8. Jänner wechseln Kassenärzte ihren Standort in Völkermarkt. Die Kassenordination für Haut- und Geschlechtskrankheiten, die zuvor in der Umfahrungsstraße als Gruppenpraxis bis zur Pensionierung von Isolde Rudolf geführt wurde, übersiedelt in die Griffner Straße 9 und wird von Hautarzt Michael Patscheider in den kürzlich renovierten Räumlichkeiten weitergeführt. Dort wird er zukünftig Tür an Tür mit seiner Ehefrau, der Allgemeinmedizinerin Ulrike Patscheider, und ihrer Kollegin Gisela Schautzer ordinieren, die ebenfalls ihre Gruppenpraxis vom Hauptplatz an die neue Wirkungsstätte verlegen. Ordinationszeiten und weitere Informationen sind auf der Homepage www.dr-patscheider.at abrufbar.

Während des Studiums kennengelernt

Die zwei Mediziner, die sich während des Studiums in Graz kennenlernten, leben in der Marktgemeinde Magdalensberg. Ihre Freizeit verbringen sie mit ihren beiden Kindern gerne in der Natur bei Berg- und Skitouren sowie am Tennisplatz. Michael Patscheider absolvierte sein Studium an der Medizinischen Universität Graz und schloss im Jahr 2013 seine Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin am Klinikum Klagenfurt ab. In den vergangenen Jahren spezialisierte sich der 38-Jährige im Fachgebiet der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Seit 2017 ist er Facharzt für Dermatologie und Venerologie und war bis Ende 2021 Leiter der Dermatochirurgie am Klinikum Klagenfurt. Zu seinen Schwerpunkten gehören unter anderem der Fachbereich der Onkologie (Krebsvorsorge und -therapie) sowie die operative Dermatologie.

Ulrike Patscheider ist Ärztin für Allgemeinmedizin. Die 38-jährige gebürtige Bleiburgerin maturierte im Alpen-Adria-Gymnasium in Völkermarkt und absolvierte anschließend an der medizinischen Universität Graz ihr Studium der Humanmedizin. Ihre Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin hat sie im UKH Klagenfurt sowie in den Landeskliniken Wolfsberg und Klagenfurt durchlaufen.

Durch den Umzug erweitern die beiden Mediziner das Angebot im Völkermarkter Ärztezentrum. Neben ihren Ordinationen befindet sich dort noch die Kassenordination von Silvana Perc-Roth (Kinder- und Jugendheilkunde) sowie die Wahlarztordinationen von Andrea Lengyel (Hautärztin) und Peter Lengyel (Frauenarzt) in dem gleichen Gebäude.