„Wir machen Platz für etwas Neues“, steht auf dem Transparent eines heimischen Erdbauunternehmens, das bis vor wenigen Tagen einen der Bauzäune in der Klagenfurter Straße 13 in Völkermarkt als Werbefläche nutzte. Im Auftrag des Kärntner Siedlungswerkes wurde auf dem westlich des Stadtzentrums nahe dem ehemaligen Bürgerspital gelegenen Grundstück das an die 150 Jahre alte bestehende Gebäude abgerissen. Denn dort setzt jetzt die gemeinnützige Wohnbaugruppe, die bereits 2020 am Postplatzl das Projekt „Draublick I“ fertiggestellt hat, das von Volker Miklautz ursprünglich mit exklusiven Eigentumswohnungen geplante Wohnbauprojekt „Lilienblick“ mit geförderten Mietwohnungen um.