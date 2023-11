„Wegen unpassender ÖBB-Verbindungen muss ich leider immer mit dem Auto pendeln“, kritisiert ein Leser der Kleinen Zeitung den Fahrplan der ÖBB. Auch mit dem neuen Fahrplan der ÖBB ab 10. Dezember 2023 werde sich daran nichts ändern. Der Pendler, der beruflich in St. Veit tätig ist, könne weder zu Dienstbeginn noch zu Dienstschluss mit dem Zug fahren. „Ich erreiche die Anschlusszüge in Klagenfurt nicht, da ich immer um sechs Minuten zu spät ankommen würde. Eine Vorverlegung des Zuges nach St. Veit um 15 Minuten wurde immer abgelehnt“, so der Leser.