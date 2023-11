Seit über 20 Jahren wurde der Gasthof „Skitek“ am Kirchplatz in Eberndorf nicht mehr betrieben. Lediglich während des Josefimarktes wurde ein Teil an Vereine vermietet. Mittlerweile ist der Gasthof abgerissen. „Dank des Entgegenkommens der Unternehmerfamilie Gojer wird nach Kühnsdorf nun auch im Zentrum von Eberndorf betreubares Wohnen angeboten werden können“, informiert Bürgermeister Wolfgang Stefitz (SPÖ).