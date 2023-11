Mit jedem Takt, jedem Foto und Video, jedem Bildschnitt und jeder schauspielerischen Leistung können Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke uns berühren, provozieren, eine Geschichte erzählen oder einfach zum Nachdenken anregen. Oder sie machen Kulturabeit als Museumsleiter und vermitteln Wissen und Geschichte. Welcher der fünf Nominierten für die Wahl „Köpfe des Jahres“ aus den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt bekommt ihre Stimme?

Christian Bachhiesl

Die Wurzeln von Christian Bachhiesl liegen im Lavanttal. Obwohl sein bisheriger Lebensweg hauptsächlich durch die Steiermark führte, kehrte der Jurist und Historiker in diesem Jahr zu seinen Ursprüngen zurück und übernahm die Leitung des Museums im Lavanthaus in Wolfsberg. Zuvor war Bachhiesl am Aufbau des Hans-Gross-Kriminalmuseums in Graz wesentlich beteiligt.

Christian Bachhiesl © Markus Traussnig

Christina Cervenka

Schauspielerin Christina Cervenka (30) spielte heuer ihre erste TV-Hauptrolle im Landkrimi „Immerstill“. Cervenka, die am Weinberg bei Völkermarkt aufgewachsen ist, verkörperte darin die Rolle der „Lisa Schiller“. Bereits in ihrer Kindheit wuchs in ihr der Berufswunsch Schauspielerin zu werden. „Ich wollte immer schon in andere Welten und Geschichten eintauchen“, erzählt Cervenka.

Christina Cervenka © Christoph Stuhlpfarrer

Thomas Jöbstl

Er war gerade einmal 23 Jahre alt, als er sein erstes Neujahrskonzert gespielt hat. Seit 2001 ist Thomas Jöbstl (45) Hornist im Orchester der Wiener Staatsoper. Seit 2004 ist der gebürtige Wolfsberger Mitglied der Wiener Philharmoniker. An der Wiener Musikuniversität studierte er bei Roland Berger, dessen Professur für Horn er 2006 als sein Nachfolger übernommen hat.

Thomas Jöbstl, Wiener Philharmoniker © Alex Schoeller

Daniel Budin

Daniel Budin (43) aus St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku ist Cutter und wurde heuer mit seinem Team bei der 95. Oscarverleihung in Los Angeles mit dem Oscar für den besten animierten Kurzfilm ausgezeichnet. Der Film trägt den Titel „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“. Bei dieser Art von Filmproduktion habe der Schnitt die gesamte Produktion, die zwei Jahre dauerte, vom Anfang bis zum Ende begleitet.

Daniel Budin © Onemore Productions

Marko Lipuš

Marko Lipuš (49) stammt aus Bad Eisenkappel/Železna kapla und ist Foto- und Videokünstler. Heuer gestaltete er den Österreichstand bei der Leipziger Buchmesse. Der Sohn des Autors Florjan Lipuš hat mehrere Jahre lang für seine „Kratzungen“ Autorinnen und Autoren porträtiert und durch das Zerkratzen der Negative den Ausdruck der Porträts intensiviert. Der 48-Jährige hat sich aber unter anderem auch auf die Spuren seiner 1945 im KZ Ravensbrück ermordeten Großmutter Maria Karnicar begeben. Seit 2003 lebt er als freischaffender Künstler in Wien.