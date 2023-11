Die Suche nach einem neuen Pächter für den „Jagerwirt“ in Völkermarkt, der sich neben der Kirche in St. Ruprecht befindet, blieb erfolglos. „Ich habe auf diversen Plattformen inseriert und es hat sich nur eine Person gemeldet. Zurzeit ist es wohl das Schwierigste, jemanden für die Gastronomie zu finden“, sagt Hans Jakob Miklau (53), Besitzer des Gasthauses, das sich seit den 1890er-Jahren im Familienbesitz befindet und noch bis vor acht Jahren selbst betrieben wurde. Das jetzige Wirte-Ehepaar, Susanna (60) und Herbert Apsner (62) verabschiedet sich in die Pension und sperrt am 17. Dezember zum letzten Mal auf. „In der Woche darauf veranstalten wir einen kleinen Flohmarkt, bei dem das Equipment verkauft wird“, verrät Apsner, der auch knapp 18 Jahre lang das „Alte Brauhaus“ in der Bürgerlustgasse führte.