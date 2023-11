Im Juni dieses Jahres veröffentlichte Julia Wastian (21) unter ihrem Künstlernamen Julia Steen ihre erste deutschsprachige Single „Hauptgewinn“, die sie auch bei der „Starnacht am Wörthersee“ als Vorgruppe präsentierte. Im Dezember geht die 21-Jährige auf Deutschland-Tour – als Support-Act für das Austropop-Sternchen Vanessa Dulhofer (18) aus Niederösterreich, die unter ihrem Künstlernamen Ness durchstartet. Kennengelernt haben sich die beiden durch ihre Teilnahme bei „Starmania 21“. „Am 16. Dezember gebe ich um 17 Uhr bei freiem Eintritt auch ein Konzert am Adventmarkt in Völkermarkt“, verrät Wastian.

Hommage an ihre Oma

Bevor die junge Künstlerin auf Deutschland-Tour geht, veröffentlicht sie am 24. November auf allen gängigen Plattformen ihre nächste Single „Haus im Nelkenweg“. Das Lied handelt von ihren Kindheitserinnerungen. „Das Lied ist eine Hommage an meine Oma. Ich erinnere mich an sie und an den Ort, wo sie gelebt hat. Das war der Platz, an dem die ganze Familie zusammengekommen ist und viel erlebt hat“, so die Sängerin, die ihre Musikkarriere schon seit zehn Jahren verfolgt. Mit 14 Jahren war sie bei der deutschen Castingshow „The Voice Kids“ und schaffte es ins Team von Nena, die sie auch bei ihrer „Nichts Versäumt“-Tour in der Westfalenhalle in Dortmund begleitete. „In meinem neuen Song vereine ich Deutschpop und Country“, verrät die 21-Jährige.

Neben der Arbeit an ihrer Musikkarriere studiert die Brücklerin noch Medien- und Kommunikationswissenschaften. „Ich bin mittlerweile im Masterstudium“, so Wastian, die irgendwann auch mal ein Album produzieren möchte. „Wenn die Zeit dafür reif ist. Ein großes Ziel von mir ist aber, viel live zu spielen. Ich hoffe, dass ich das künftig öfters machen kann.“