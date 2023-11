Frauen in Führungspositionen sind bei der Polizei im Bezirk Völkermarkt rar gesät. Mit Gisela Karner (49) rückte bei der Polizeiinspektion (PI) Völkermarkt nun erstmals eine Polizistin zur ersten Stellvertreterin des Kommandanten Gerald Grebenjak auf. „Ich bin eine Teamplayerin. Der Dienst steht und fällt mit den Kollegen“, sagt Kontrollinspektorin Gisela Karner, die zuvor bereits als dritte Stellvertreterin „im Hintergrund“ tätig war. Durch ihre neue Leitungsfunktion wird die zurückhaltende Mutter zweier Kinder im jungen Erwachsenenalter, die ihre Polizeilaufbahn 1993 mit der Grundausbildung bei der Sicherheitswache in Wien begonnen hat, künftig wohl mehr in der Öffentlichkeit stehen.