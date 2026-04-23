Der Villacher Florian Stadtschreiber (45) übernahm im April die Geschäftsführung des Kärntner Siedlungswerks (KSW). Gemeinsam mit Stefan Konecny bildet er die neue Führungsspitze des gemeinnützigen Wohnbauträgers und wird die strategische Weiterentwicklung des KSW in den kommenden Jahren mitgestalten.

Stadtschreiber verfügt über umfassende Erfahrung in der nachhaltigen Projektentwicklung und der gemeinnützigen Wohnwirtschaft. Seit 2021 war er in leitenden Funktionen bei ÖWG Wohnbau tätig, zu dem auch das KSW gehört. Dort leitete er unter anderem die Projektentwicklung und war für den Aufbau von Tochtergesellschaften als deren Geschäftsführer tätig.

Zudem war er als CEO des innovativen Wohnbauunternehmens Kiubo maßgeblich an dessen Entwicklung beteiligt. Das Unternehmen setzt auf ein modulares Bauprinzip, bei dem Rohbau und Ausbau getrennt werden. Für dieses Konzept erhielt Florian Stadtschreiber gemeinsam mit Kiubo mehrere Auszeichnungen, darunter den renommierten FIABCI World Prix d’Excellence.

Weitere berufliche Stationen umfassen seine Tätigkeit bei der ARE Austrian Real Estate Development sowie seine langjährige Mitwirkung im Stadtentwicklungsgebiet Reininghaus in Graz.

Villacher studierte in Graz

Florian Stadtschreiber wurde 1980 in Bruck an der Mur geboren und ist in Villach aufgewachsen. Nach seiner Matura am Peraugymnasium im Jahr 1999 studierte er Umweltsystemwissenschaften an der Universität Graz und promovierte anschließend im Bereich Raumplanung im Rahmen des internationalen Doktorandenkollegs „Forschungslabor Raum“ an der Technischen Universität Wien.

Heute lebt der 45-Jährige überwiegend in Graz mit Nebenwohnsitz in Villach-Land.



