In Osttirol kann man jetzt auf Spinnenjagd gehen. Aber bitte nicht mit Glas und Papier oder gar „Mordinstrumenten“, sondern mit dem Fotoapparat: Das „Ökoteam“, ein in Graz und Villach beheimatetes Institut für Tierökologie und Naturraumplanung, ruft zu einer besonderen Naturbeobachtung auf. Im Mittelpunkt steht die seltene Gebirgs-Röhrenspinne (Eresus sandaliatus). Österreichweit kommt diese Art fast ausschließlich in Osttirol vor. Von nur zehn bislang bekannten Nachweisen liegen nämlich acht im Bezirk Lienz, genauer gesagt im Virgental. „Damit trägt die Region eine besondere Verantwortung für dieses Naturjuwel, auf das wir stolz sein können“, so Julia Lamprecht vom Ökoteam.

Farbenprächtige Männchen auf Brautschau

Über die tatsächliche Verbreitung der Art ist bislang nur sehr wenig bekannt. Genau hier möchten die Ökologen ansetzen: „Wir laden die Bevölkerung ein, uns bei der Dokumentation zu unterstützen und so ein besseres Bild zu bekommen, wo die Spinne vorkommt.“ Gesucht werden Beobachtungen der farbenprächtigen Männchen, die zwischen Mai und Mitte Juli unterwegs sind. Mit ihrem roten Hinterleib und den schwarzen Punkten sind diese leicht zu erkennen und würden an einen Marienkäfer erinnern – zumindest, wenn man sich die acht Beine wegdenkt. Generell lebt die Spinnentierart auf mageren, südseitigen Wiesen und Weiden auf einer Seehöhe zwischen 1400 und 2400 Metern. Während die Weibchen verborgen in Erdröhren im Boden hausen, sind die circa zehn Millimeter großen Männchen – Spannweite etwa 20 Millimeter – auf der Suche nach einer Partnerin unterwegs.

Biologin Julia Lamprecht vom Ökoteam © www.oekoteam.at

Im Auftrag des Nationalparks

Die Kartierungsarbeiten und das Schutzkonzept werden im Auftrag der Nationalparkverwaltung Hohe Tauern durchgeführt. Wer eines der seltenen Tierchen entdeckt, kann ganz unkompliziert helfen: ein Foto machen und mit möglichst genauen Funddaten, idealerweise mit Koordinaten, per E-Mail an office@oekoteam.at senden. Alternativ lassen sich Bilder und Infos auf der Internetseite iNaturalist.org hochladen. „Jede neue Beobachtung hilft uns, neue Erkenntnisse über diese einzigartige und schöne Spinne zu erfahren“, ruft Biologin Lamprecht zum fleißigen Mitmachen auf.