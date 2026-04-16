Im Rahmen der diesjährigen Biodiversitätswerkstatt im „Amlacher Waldl“ setzten sich die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen des Gymnasiums Lienz intensiv mit nachhaltiger Waldbewirtschaftung auseinander. Neben fachlichem Input stand vor allem das praktische Arbeiten im Mittelpunkt des Projekttages.

Unter Anleitung von Förster Sebastian de Jel, Ökologe Herbert Angerer, Vogelexperte Alexander Müller und Bodenexpertin Lisa Bischofer pflanzten die Jugendlichen junge Bäume und leisteten damit einen aktiven Beitrag zur Entwicklung eines klimafitten Waldes. Gleichzeitig erhielten sie Einblicke in den Aufbau und die Bedeutung verschiedener Bodenschichten, die für Stabilität und Wachstum des Waldes entscheidend sind.

Bei der Biodiversitätswerkstatt wurde Lernen zur echten Erfahrung © Gymnasium Lienz

An den sogenannten „Eichelhäher-Tischen“ erfuhren die Schülerinnen und Schüler, wie dieser Vogel durch das Verstecken von Eicheln zur natürlichen Waldverjüngung beiträgt. Durch das Aufschichten einer kleinen Steinmauer in einer Lichtung entstand zudem ein potenzieller Lebensraum für Reptilien.

Ein besonderes Highlight war der Bau von Nistkästen, die künftig verschiedenen Tierarten als Bruthöhlen dienen sollen. Darüber hinaus lernten die Jugendlichen mit der Pferderückung eine traditionelle und besonders bodenschonende Methode des Holztransports kennen. Der Projekttag vermittelte nicht nur Wissen, sondern schärfte auch das Verständnis für das komplexe Zusammenspiel im Ökosystem Wald. Begleitet und dokumentiert wurde die Veranstaltung von Lina Cörstges, Emilia Kloss und Luciano Mutschlechner, die Fotos, Videos und diesen Bericht erstellten.