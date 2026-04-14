Schon mehrere Jahre hat Günther Hatz gegen seine Krankheit gekämpft. Die Nachricht von seinem Tod kam trotzdem überraschend. Er ist am 13. April im 71. Lebensjahr friedlich eingeschlafen. Ja, er war ein Kämpfer. Das lebte er in seiner journalistischen Tätigkeit aus. Mehr als 30 Jahre lang war Günther Hatz für die Kleine Zeitung im wahrsten Sinne des Wortes als rasender Reporter unterwegs. In den 1980er-Jahren begann er, auch gelernter Fotograf, seine Journalistenlaufbahn. Sein Einsatz und sein Engagement führten dazu, dass man ihm mit 1. März 1989 die Leitung des neu eröffneten Kleine-Zeitung-Regionalbüros in Lienz anvertraute.

Sein Herz schlug für die Natur

25 Jahre, bis 2014, leitete er die Regionalredaktion. In den Anfängen kämpfte er für die Akzeptanz der Kleinen Zeitung in Osttirol, und er sorgte dafür, dass sich das Blatt im Bezirk etablierte. Hatz war ein leidenschaftlicher Osttiroler und engagierte sich auch für den Natur- und Umweltschutz. Sein Herz schlug vor allem für die Natur. Das gipfelte bei Günther Hatz oft in Widerstand. Viele Missstände wurden von ihm, dem streitbaren Journalisten, aufgedeckt. Als aufmerksamer Beobachter hatte er einen kritischen Blick auf Gegebenheiten. Die kritische Berichterstattung unter seiner Ägide wurde mit den Jahren zur Bereicherung für Osttirol. Günther Hatz war auch ein Unbequemer. Eines seiner Steckenpferde war die Politik, die er gerne aufmischte, der er immer wieder den Spiegel vorhielt und die ihn auch fürchtete. Das brachte ihm Respekt ein. Was bei seiner Arbeit nie fehlte – das passende Foto.

Langjähriger Obmann des Pensionistenverbands

Nachdem Günther Hatz bei der Kleinen Zeitung ausgeschieden war, machte er sich mit „Hallo Osttirol“ selbstständig. Einige Monate lang gab er unter diesem Namen eine eigene Zeitung heraus, die für viel Wirbel sorgte. Dann gründete er die „Hallo Osttirol Touristik & Lichtwerbung GmbH“, mit der er Werbeanlagen betrieb. Nicht losgelassen hat ihn die Politik. Bei den Landtagswahlen 2022 kandidierte er in Osttirol für die Liste Fritz und war dann als deren Bezirkssprecher tätig. Und in seiner Heimatgemeinde war er bis zuletzt Obmann des Pensionistenverbandes Nußdorf-Debant.

Die Verabschiedung findet am Samstag, dem 18. April, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Debant statt. Bereits am Freitag, dem 17. April, wird um 19 Uhr zum gemeinsamen Gebet in die Aufbahrungshalle Debant geladen. Mit Günther Hatz verliert Osttirol eine prägende Stimme und einen Menschen, der nie aufgehört hat, genau hinzusehen. In tiefer Trauer und dankbarer Erinnerung nehmen Abschied: seine Frau Annelies, seine beiden Töchter Madalena und Gabriela sowie alle, die ihn auf seinem Weg begleitet haben.