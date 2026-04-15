Ein 17-jähriges Mädchen aus Villach wurde am 11. April in einen Verkehrsunfall mit einem bislang unbekannten Pkw-Lenker verwickelt. Die Anzeige wurde erst am 14. April von der Mutter der Jugendlichen bei der Polizei erstattet.

Die 17-Jährige war gegen 18 Uhr mit ihrem Moped von St. Martin in Richtung Badstubenweg unterwegs, als ihr ein weißer Pkw entgegenkam. In der Folge kam die Jugendliche zu Sturz und erlitt leichte Verletzungen. Ob es zu einer Kollision mit dem Fahrzeug kam, konnte sie im Nachhinein nicht angeben.

Das Moped wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der unbekannte Lenker hielt laut Angaben der jungen Frau kurz an, erkundigte sich nach dem Zustand der Jugendlichen und fuhr anschließend weiter – offenbar in der Annahme, es handle sich lediglich um einen Sachschaden.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich bei der Verkehrsinspektion Villach unter der Telefonnummer 059133 264444 zu melden.