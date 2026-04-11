Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Hauptfeuerwache Villach am Samstagvormittag kurz nach 9.30 Uhr gemeinsam mit der FF Möltschach sowie der FF Pogöriach alarmiert.

Auf der B86 Villacher Straße kollidierten zwei Pkw nahezu frontal miteinander. Der Unfall ereignete sich im Stadtteil Möltschach nahe der Villacher Alpen Arena. Beim Eintreffen des technischen Zuges der Feuerwehrleute konnte zum Glück rasch Entwarnung gegeben werden: „Glücklicherweise war keine Person mehr in den Fahrzeugen eingeklemmt“, berichtet Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Notarzthubschrauber

Zwei Teams des Roten Kreuzes übernahmen bereits die Erstversorgung der beiden verletzten Personen. Kurze Zeit später landete der Notarzthubschrauber RK1 direkt an der Unfallstelle.

Großer Einsatz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten umgehend einen Brandschutz auf und unterstützten die medizinische Versorgung der Verletzten. Eine Person wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Lenkerin des zweiten Unfallfahrzeuges wurde mit dem Rettungswagen des Roten Kreuzes ins LKH Villach eingeliefert, so Geissler weiter.

Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme begannen die Aufräumarbeiten. Auslaufende Betriebsmittel wurden gebunden und die Fahrbahn von den Feuerwehrkräften gereinigt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch private Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer des Einsatzes war die B86 in diesem Bereich vollständig gesperrt.

Die Hauptfeuerwache Villach stand mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften gemeinsam mit der FF Pogöriach, der FF Möltschach, der Polizei, dem Roten Kreuz sowie dem Notarzthubschrauber RK1 rund eine Stunde im Einsatz.