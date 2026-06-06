Beim Sommer Opening in Schladming mischte sich Kleine Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl unter die Fans, die auf das Konzert des Schlagersängers Roland Kaiser warteten. Nachdem er beim Glücksrad den Hauptpreis – einen Cowboyhut – gewann, trat er erstmals als „Sondercowboy“ auf. Die meisten der Besucher waren durchaus textsicher und sangen ihm Hits wie „Joanna“ oder „Dich zu lieben“ fehlerfrei vor.

Nur drei „Kaiserinnen“ mit pinken Krönchen warteten auf den „Schnitzelwagen“ – ein klassischer Hitverhörer im Lied „Santa Maria“: „Darin heißt es ,den Schritt zu wagen‘, aber das hört sich wie ,Schnitzelewagen‘ an.“

Video: Sonderreporter beim Roland Kaiser-Konzert