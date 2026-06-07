In wenigen Tagen, am 11. Juni, wird im ORF-Stiftungsrat entschieden, wer die Nachfolge von Roland Weißmann antritt. Insgesamt stehen 13 Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl. Unter ihnen auch Eva Schütz. Die Bewerbung der „Exxpress“-Herausgeberin für den Posten als ORF-Generaldirektorin hat bereits im Vorfeld für erhebliche Diskussionen gesorgt. Unter der Führung von Schütz hat sich „Exxpress“ als polarisierendes, rechtskonservatives bis rechtspopulistisches Boulevardmedium etabliert. Kritiker werfen dem Portal regelmäßig vor, Kampagnen gegen politische Gegner zu fahren und gesellschaftliche Spaltungen zu vertiefen. Dem ORF ist per Gesetz eine strikte Objektivität, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Ausgewogenheit vorgeschrieben. Viele Beobachterinnen bezweifeln, dass Schütz diese Qualitäten mitbringt.

Dieser Meinung hat auch Armin Wolf in einem Posting auf Bluesky Ausdruck verliehen. „Der stv. Vorsitzende des Stiftungsrats ist offenbar der Meinung, dass die Herausgeberin einer rechten, rassistischen Fake-News-Schleuder (die praktisch täglich den ORF diffamiert und Millionenverluste produziert) als ORF-Generaldirektorin geeignet ist. Es macht mich ratlos“, schreibt er.

Eine Reaktion auf Wolfs Posting ließ nicht lange auf sich warten: „Allerunterste Schublade“, findet Harald Vilimsky Wolfs Kommentar. „Keinen Cent mehr für diesen Propagandasender am Schnee- und Karnickelberg!“, schimpfte der FPÖ-Politiker weiter.