Am Flughafen München ist Sonntagabend der Betrieb eingestellt worden. „Der Tower am Flughafen München wurde um 20.33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert“, schreibt der Flughafen auf seiner Webseite. „Die Deutsche Flugsicherung hat den Flugbetrieb bis auf Weiteres gestoppt.“ Die deutsche Bundespolizei sagte der dpa, es gebe eine bisher unklare Lage. Die Feuerwehr prüfe die Situation. Es handle sich nicht um einen Brand, es würden keine Flammen herausschlagen.

„Wir wissen es noch nicht genau.“ Weiteres könne er aktuell nicht sagen, sagte ein Sprecher. Der Flugbetrieb sei „zum Teil“ eingestellt. Am Abend zeigte der Online-Flugplan nicht an, dass der Betrieb ganz eingestellt sei. Bei Ankünften und Abflügen waren einige Verspätungen zu sehen, einige Flüge wurden demnach umgeleitet. Dem Flugplan zufolge gab es aber auch aktuelle Check-Ins. Auch die Lufthansa kündigte aktuell noch weitere Ankünfte für Sonntagabend an.

Im europäischen Vergleich liegt der Flughafen München bei den Flugbewegungen auf Platz acht unter den größten Flughäfen Europas, wie es im Statistischen Jahresbericht 2025 von Munich Airport heißt. Auf dem Flughafen gibt es dessen Webseite zufolge 150 Shops und 60 Restaurants.