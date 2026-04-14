Gegen 14.30 Uhr führten Mitarbeiter der ASFINAG gerade Reinigungsarbeiten an der Brücke auf der A10 Tauernautobahn im Bereich Paternion (Bezirk Villach-Land) in Fahrtrichtung Salzburg durch, als es zu einem Unfall kam.

Lkw kracht in ASFINAG-Fahrzeug

Zur Durchführung der Arbeiten wurde der erste Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Die Fahrbahnverengung und eine Aufforderung zur Geschwindigkeitsreduzierung wurden durch zwei elektronische Anzeigetafeln frühzeitig kundgetan Zudem befand sich ein 56-jähriger Mitarbeiter der ASFINAG in einem Lkw, um auf der ersten Fahrspur die Absicherung durchzuführen.

Dies dürfte von einem 61-jährigen nachkommenden Lkw-Lenker aus der Steiermark zu spät wahrgenommen worden sein. Der Mann konnte sich nicht mehr rechtzeitig auf der zweiten Fahrspur einordnen und prallte auf den stehenden Lkw der ASFINAG. Dabei erlitt der 56-jährige Mitarbeiter Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.