Am Dobratsch hat sich am Donnerstag ein Forstunfall ereignet. Eine Person wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Der Patient wurde durch ein Team des Roten Kreuzes sowie den Notarzt des Hubschraubers der ARA-Flugrettung medizinisch versorgt. Auch die Feuerwehr wurde angefordert. „Glücklicherweise war die verletzte Person unter den querliegenden Bäumen nicht eingeklemmt. Der Verletzte konnte schonend mittels Korbtrage rund 500 Meter durch bewaldetes Gelände zum Rettungswagen, der an einem Forstweg abgestellt war, getragen werden“, erzählt Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach. Der Mann wurde anschließend vom Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.

Der Unfallhergang ist derzeit noch offen © HFW Villach