Ein mögliches Leuchtturmprojekt stand im Mittelpunkt Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag in Arnoldstein: Die SPÖ will das ehemalige ÖBB-Stellwerk erwerben und spielt mit der Idee, dort einen Blackout-Treffpunkt einzurichten. Laut Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ) könnte das Gebäude künftig als autark versorgte Anlaufstelle für die Bevölkerung dienen, etwa bei Stromausfällen oder Naturkatastrophen. Auch ein Krisenstab ließe sich dort unterbringen. Für Antolitsch fügt sich das Vorhaben in den bereits beschlossenen Masterplan zur Entwicklung des Ortszentrums zwischen Klosterrunde und Bahnhof ein. Hier wurde bereits das ehemalige „Kontra-Areal“ angekauft, aber noch nicht entwickelt.

Opposition hat Einwände

Kritik kam von den Gemeindevorständen der Opposition: Gerd Fertala (ÖVP) mahnte eine umfassende Prüfung der Bausubstanz sowie der Klärung, inwieweit Kanal-, Wasser- und Stromanschlüsse neu gemacht werden müssten. Auch mögliche Bodenbelastungen und eine notwendige Kampfmittelüberprüfung seien laut Gutachten bislang nicht berücksichtigt worden. Michael Naverschnig (FPÖ) lehnt den Ankauf angesichts der angespannten Budgetlage ab und verweist auf fehlende Angaben zu den laufenden Betriebskosten. Trotz dieser Einwände wurde der Antrag mit SPÖ-Mehrheit beschlossen, ein Kaufansuchen an die ÖBB wird gestellt.

Weitere Themen der Gemeinderatssitzug

Beschlossen wurde zudem die Finanzierung einer sicherheitsrelevanten Klemmkraftüberprüfung am 3er-Sessellift am Dreiländereck. Für einen reibungslosen Sommerbetrieb sind technische Erneuerungen notwendig, die Kosten von 60.000 Euro sollen über Bedarfszuweisungen des bisherigen Landesrats und jetzigen Landeshauptmanns Daniel Fellner (SPÖ) gedeckt und außerhalb des regulären Rahmens investiert werden.

Noch am Beginn steht ein Hochwasserschutzprojekt im Bereich Gailitz. Geplant ist eine Schutzmauer entlang der Bundesstraße, um den Wirtschaftsstandort Arnoldstein vor einem hundertjährlichen Hochwasser zu sichern. Unternehmen dort müssten mit höheren Versicherungssummen rechnen, sollte kein Hochwasserschutz gebaut werden. Für das Einreichdetailprojekt sind 60.600 Euro vorgesehen. Der Antrag wurde angenommen.