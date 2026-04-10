Im März begannen die Arbeiten für eines der größten Umweltprojekte der Stadt Villach: Die Abtragung der ehemaligen Mülldeponie im Stadtteil Auen, im Volksmund auch „Problemberg“ genannt. Ziel ist es, die Altlast zu entfernen und das Gelände zukünftig als Entwicklungsfläche zu nutzen.

Die Geschichte des Hügels reicht bis in die 1960er-Jahre zurück. Damals wurden Hausmüll, Gewerbeabfälle und Bauschutt in Geländemulden und einem früheren Seitenarm der Gail abgelagert. Insgesamt kamen bis zu 700.000 Kubikmeter Material zusammen. Ab den 1980er-Jahren – und bis ins Jahr 2015 – wurde der Müll umgelagert, verdichtet und mit einer Spezialfolie versiegelt. Später entstand daraus ein rund 400.000 Kubikmeter großer Hügel, der begrünt und teilweise für eine Photovoltaikanlage genutzt wurde. Die größte Umlagerung fand im Jahr 2001 statt. Damals wurden rund 110.000 Kubikmeter Material abgetragen, gefährliche Abfälle wurden aussortiert und entsorgt.

Bevölkerung übt Kritik

Trotz dieser Sicherungsmaßnahmen blieb die Deponie über Jahrzehnte ein Thema. Seit 1995 werden Untersuchungen der Altablagerungen durchgeführt. Messungen ab der Jahrtausendwende zeigten eine erhöhte Bildung von Deponiegasen sowie Belastungen durch Ammonium und Schwermetalle wie Cadmium, Blei und Zink. Allerdings: weder in der Raumluft angrenzender Häuser noch im nahegelegenen Kindergarten konnten auffällige Werte festgestellt werden. Auch ein Bericht des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2021 kam zum Schluss, dass keine weitreichende Verunreinigung des Grundwassers zu erwarten sei – empfahl jedoch, Emissionen zu überwachen und gegebenenfalls zu begrenzen.

Ein zentraler Kritikpunkt aus der Bevölkerung lautet daher: Reichen diese Erkenntnisse überhaupt aus, um ein Projekt dieser Größenordnung zu rechtfertigen? Schließlich stammen viele der öffentlich diskutierten Messwerte aus den frühen 2000er-Jahren. Die Stadt widerspricht diesem Eindruck: Tatsächlich seien die Untersuchungen laufend fortgeführt worden, zuletzt durch ergänzende Studien des Umweltbundesamtes in den Jahren 2019 und 2020. Weiters hätten Grundwassermessungen bis ins Jahr 2025 stattgefunden, heißt es vonseiten der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Villach.

Sorgen rund um die Abtragung

Sorge bereitet Anrainerinnen und Anrainern zudem die Abtragung selbst. Durch das Aufgraben des Materials könnten Schadstoffe freigesetzt werden – etwa durch Staubentwicklung. Dieses Risiko ist grundsätzlich bekannt, wird laut Stadt jedoch technisch abgefedert. So entsteht derzeit eine temporäre Sortierhalle, in der der ausgehobene Müll in mehrere Kategorien getrennt wird. Der Abtransport erfolgt sortenrein und kontrolliert, die Halle ist bis Ende 2027 genehmigt, danach soll die Fläche vollständig renaturiert werden.

Ist ein Komplettabtrag notwendig?

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Frage nach dem eigentlichen Motiv für den Komplettabtrag. Denn der erwähnte Bericht des Umweltbundesamts hatte ursprünglich eher Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen ins Spiel gebracht, nicht zwingend die vollständige Entfernung der Deponie. Warum also jetzt dieser Schritt?

Neue Förderpolitik als entscheidender Faktor

Die Antwort liegt auch in einer Änderung der Förderpolitik: Neue Richtlinien des Bundes aus dem Jahr 2024 für die Altlastensanierung ermöglichen es, einen vollständigen Abtrag zu fördern, wenn dadurch ein besonders geeigneter Betriebsstandort entwickelt werden kann. Genau diese Voraussetzung ist in Villach gegeben.

Der Halbleiterkonzern Infineon plant, seinen Standort zu erweitern und beteiligt sich mit bis zu 27 Millionen Euro an den Kosten. Insgesamt werden rund 85 Prozent der Projektkosten von Bund, Land Kärnten und dem Unternehmen getragen, während auf die Stadt etwa zehn Millionen Euro entfallen. Damit wird klar: Die Abtragung ist nicht ausschließlich aus Umweltgründen beschlossen worden. Ohne die Beteiligung von Infineon und die neuen Fördermöglichkeiten wäre ein Projekt in dieser Größenordnung finanziell kaum umsetzbar gewesen. Gleichzeitig existiert jedoch eine reale Altlast mit nachgewiesenen Schadstoffbelastungen und langfristigen Risiken.