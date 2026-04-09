Wer in Villach einen Vorsorgetermin bei einem Augenarzt oder einer Augenärztin mit Kassenvertrag der ÖGK vereinbaren möchte, braucht derzeit viel Geduld. Seit der langjährige Augenarzt Klaus Ofner im Dezember vergangenen Jahres seine Praxis in der Moritschstraße schloss, stehen in Villach nur noch fünf Anlaufstellen für ÖGK-Versicherte zur Verfügung. Ein Rundruf der Kleinen Zeitung zeigt, wie schwierig die Situation ist: Endlose Warteschleifen, teils mit automatischem Abbruch, sind keine Seltenheit. Bei vier Ärzten konnte auch nach mehrmaligen Versuchen niemand erreicht werden. In einem Fall gelang der Kontakt, die Auskunft fiel jedoch ernüchternd aus: „Wir nehmen keinen neuen Patienten mehr auf. Selbst für unsere bestehenden Patientinnen und Patienten vergeben wir Termine erst für Dezember oder Jänner.“

Eltern unter Druck

Dass tatsächlich ein Engpass besteht, zeigt sich auch in sozialen Netzwerken. Immer wieder suchen Villacherinnen und Villacher dort nach Tipps, wo noch neue Patienten aufgenommen werden und zeitnah Termine verfügbar sind. Besonders Eltern kleiner Kinder geraten dabei unter Druck: Laut Eltern-Kind-Pass sollte die augenärztliche Untersuchung nämlich in einem empfohlenen Zeitfenster zwischen dem 22. und 26. Lebensmonat erfolgen. „Ich bin mit meinem Latein leider am Ende“, schreibt etwa eine Villacherin, die vergeblich versucht hat, einen Termin für ihr Kleinkind zu vereinbaren. Häufig wird geraten, nach Spittal, Feldkirchen oder Velden auszuweichen, wo die Chancen auf Termine noch besser seien.

Neue Ordination ab Sommer

Doch für Villach ist Abhilfe in Sicht: Bereits im Sommer soll eine neue Ordination eröffnen. Katharina Bachmann, Oberärztin am Klinikum Klagenfurt, übernimmt die Kassenstelle von Ofner. Der genaue Eröffnungstermin wird noch bekannt gegeben. Bachmanns Augenarztpraxis entsteht in neuen Räumlichkeiten, für Ofners Praxis in der Moritschstraße wird derzeit noch eine Nachmieterin oder ein Nachmieter gesucht.

Zuletzt eröffnete 2022 Stephanie Sarny eine neue Kassenordination in Villach. Sie folgte Friederike Albaner.