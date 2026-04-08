Elisabeth Grünwald war bis zuletzt eine lebensfrohe Persönlichkeit, die in Villach eng mit der Narrenzeit verbunden war. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 8. April ist mit Grünwald eine prägende Figur des Villacher Faschings im 91. Lebensjahr verstorben. Eine Frau, die den närrischen Geist der Stadt entscheidend mitgeformt hat.

Als in den 1960er-Jahren erstmals eine Damengarde für den Villacher Fasching aufgestellt werden sollte, fiel die Wahl rasch auf die junge Grünwald, damals Verkäuferin beim „Kaufhaus Samonig“. „Die Lisl macht das“, hieß es damals und Grünwald wurde zur ersten Gardistin der Stadt. Eine Rolle, die sie mit Haltung, Humor und Selbstbewusstsein ausfüllte. „Dabei war ich eigentlich schon zu alt, ich hatte ja zwei Kinder. Und ich dachte, ich wäre zu klein“, erinnerte sie sich im vergangenen Jahr anlässlich ihres 90. Geburtstages an ihre Anfänge.

Ihre Liebe im Alter galt Sri Lanka

Was folgte, war ein Stück Villacher Faschingsgeschichte: maßgeschneiderte Uniformen, große Auftritte und ein Publikum, das dem närrischen Treiben entgegenfieberte. Ihr Mut und ihre Präsenz machten sie zur Symbolfigur einer neuen Zeit im Fasching und trugen dazu bei, Villach als Narrenhochburg zu etablieren, erst als Gardistin und später in zahlreichen anderen Nummern.

Geprägt von einer Kindheit im Krieg, verlor Grünwald dennoch nie ihre Lebensfreude. Diese Haltung zog sich durch ihr Leben, ebenso wie ihre Begeisterung für den Fasching, die sie an ihre Familie weitergab. Auch im hohen Alter blieb sie dem Leben zugewandt, reiste noch regelmäßig nach Sri Lanka. Ihr großer Wunsch, noch einmal die von ihr so geliebte Insel zu bereisen, bleibt nun unerfüllt.

Mit Grünwald verliert Villach eine Persönlichkeit, die den Fasching nicht nur mitgetragen, sondern mit Herz und Charakter geprägt hat. Der Termin für die Verabschiedung steht noch nicht fest und wird im Artikel zur gegebenen Zeit ergänzt.