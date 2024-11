Wo einst Ärzte und Physiotherapeutinnen zu finden waren, findet man seit einigen Monaten Angebote im Bereich der Ästhetik. Im Gebäude der Apotheke St. Martin wurden im Obergeschoss Kosmetikkabinen, in denen von Gesichtsbehandlung sowie Maniküre, Pediküre oder Augenbrauen- und Wimpernbehandlungen angeboten werden, eingerichtet. Zwei Kosmetikerinnen wurden dafür angestellt und das Angebot des Studios wird am kommenden Wochenende erweitert. Apotheker Bernd Edler bietet ab dann neue Kosmetikprodukte der deutschen Marke „Babor“ an. „Wir haben das Sortiment erweitert, bieten spezielle Beratungen und Angebote und wollen unser Studio am Eröffnungswochenende noch präsenter machen“, sagt er.