Mehr als 1,1 Millionen Menschen leiden in Österreich an einer Störung des Zuckerstoffwechsels. Diabetes zählt damit zu den häufigsten Erkrankungen im Land. 90 Prozent der Zuckererkrankungen betreffen den Typ 2 Diabetes. Dieser entwickle sich schleichend und bleibe lange unbemerkt. Diese Zahlen präsentierte am Montag Gesundheitsreferentin Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) im Rahmen einer Pressekonferenz.

Das Gesundheitsreferat des Landes Kärnten hat nun in Kooperation mit der Kärntner Apothekerkammer die kostenlose Diabetes-Vorsorgeaktion „Weil Zucker nicht nur süß sein kann“ ins Leben gerufen. Bis 19. Oktober können sich Interessierte in Kärntner Apotheken testen und damit den Langzeitblutzuckerspiegel eruieren lassen. 50 Apotheken, jede zweite in Kärnten, machen an der Aktion mit.

Ergebnis in wenigen Minuten

Die Testung sei unkompliziert: „Es folgt ein kleiner Stupfer in den Finger, dann wird der Blutstropfen in einem hochmodernen Gerät ausgewertet. In fünf bis sechs Minuten liegt das Ergebnis vor. Wenn bei der Testung ein erhöhter Wert gemessen wird, bitten wir die Betroffenen zur Diagnose zum Arzt ihres Vertrauens“, sagte Apothekerkammer-Präsident Hans Bachitsch.