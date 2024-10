Nach dem Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Graz schloss Anna Ramirez-Obermayer ihr Doktorats-Projekt zum Thema „Intermittierendes Fasten bei Personen mit insulinbehandeltem Typ 2 Diabetes“ ab. Ihre Forschung befasst sich unter anderem mit der Auswirkung des Stoffwechsels auf die Psyche. Sie ist derzeit als Assistenzärztin an der Universitätsklinik in der Klinische Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, der Klinische Abteilung für Medizinische Psychologie, Psychosomatik und Psychotherapie und in den Spezialambulanzen für bipolare Erkrankungen, Psychokardiologie und Nutritional Psychiatry tätig.