Sie ist eine renommierte Pharmaforscherin und hat ein Sterbemittel entwickelt, das einen schmerzfreien, glücklichen Tod garantiert. Sie hat es über das Darknet zum Selbstkostenpreis verkauft und wurde erwischt. Er ist ihr Pflichtverteidiger, anfangs empört von ihrem Verhalten, aber nach vielen Diskussionen auch bereit, weiterzudenken. Mit der Uraufführung von Michael Wegers neuem Stück „Würde“ über Sterbehilfe und selbstbestimmtes Sterben startet die neuebuehnevillach am Freitag in die neue Saison. Begleitend wird es am Samstag auch eine Podiumsdiskussion zu dem Thema geben (mehr dazu siehe Info).