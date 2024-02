Letzten November wurde Peter Turrinis Stück „Bis nächsten Freitag“ im Theater in der Josefstadt uraufgeführt. Zu dem Zeitpunkt stand längst fest: Die nächste Inszenierung findet in Kärnten statt. In der neuenbuehnevillach werden Florentin Groll und Andreas Patton ab Freitag in der Regie von Mercedes Echerer den tragisch-komischen Dialog zweier alter Schulkameraden führen, die sich jeden Freitag im Wirtshaus treffen, um über vergangene Zeiten zu reden, über die Gegenwart zu diskutieren und die Angst vor dem Älterwerden und dem Tod zu verhandeln.