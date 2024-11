Am Dienstag, dem 12. November, präsentierte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) zusammen mit dem Stadtmarketing und Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern des Villacher Advents die diesjährigen Schwerpunkte des Villacher Advents. Gleich vorweg wurde festgehalten: „Villachs Advent bleibt hell“ – Einsparungsmaßnahmen bei der Beleuchtung, aus Kostengründen oder im Sinne des Umweltschutzes, haben in Villach auch heuer keinen Platz. Albel betont: „Die Villacherinnen und Villacher aber auch unsere Gäste haben sich eine schöne Beleuchtung verdient“.

Kunsthandwerks- und Kinderparadies

Besondere Schwerpunkte des Villacher Advents, der einen wichtigen Frequenzbringer für den Handel und den Tourismus darstellt, liegen heuer am Kunsthandwerk und bei der Kinderunterhaltung. Der Kunsthandwerksmarkt stellt in dieser Saison am Nikolaiplatz das repräsentative „Eingangsportal zum Adventmarkt“ dar. Hier können sich Besucher und Besucherinnen mit Holzschnitzen oder Messerschleifen auch aktiv betätigen. Für ein Kinder-Kekse-Paradies am Nikolaiplatz sorgt das Café Bernold – hier dürfen Kinder in der offenen Keks-Werkstatt kreativ tätig werden.

© KK/Stadt Villach, Hipp

Großes Angebot für Familien

Für die Kleinen wird am Markt eine „Fotopoint Rallye“ mit Schatzkarte und ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Kinderzug und Kinderkarussell geboten. Der Eislaufplatz am Rathausplatz begeistert in dieser Saison mit verlängerten Öffnungszeiten – Freitag und Samstag kann man sich heuer bis 21 Uhr am Eis austoben. Am 23. November, 7. Dezember und zum Jahreswechsel findet als besonderes Highlight auch die „Antenne Kärnten Eisdisco“ statt.

Vielfältiges weihnachtliches Programm

Wichtige Bestandteile des Villacher Advents sind auch heuer wieder der Bauernadvent mit der „Ankunft des Christkinds“ am 22. Dezember und der zum sechzehnten Mal stattfindende Villacher Sozialadvent. Bei zwei Bühnen in der Innenstadt werden in festlicher Atmosphäre immer wieder weihnachtliche Klänge von heimischen Chören zu hören sein.

Die feierliche Eröffnung des Villacher Advents ist bereits diesen Freitag, dem 15. November, ab 18 Uhr.