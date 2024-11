Die Pizzeria „Nuova Italia“ von Inhaber Albert Mzurtezani an der Maria Gailer Straße hat ab sofort geschlossen, wie in einer Aussendung bekannt gegeben wurde. Steigende Energie- und Personalkosten sowie der Wunsch, sich auf das Stammhaus in Viktring in der Keutschacher Straße 170 zu konzentrieren, führten zu dieser Entscheidung. Neben wirtschaftlichen Überlegungen sieht man darin die Chance, sich intensiver auf das Angebot und den Service in Klagenfurt zu konzentrieren und neue Konzepte zu entwickeln.