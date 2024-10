Vor zehn Jahren wurden in der Villacher Waldorfschule im Mühlenweg die ersten fünf Kinder unterrichtet. Die Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht basiert auf einem Verein und ist in den letzten Jahren stark gewachsen. In diesem Schuljahr wird die Einrichtung von 59 Kindern bis zur achten Klasse besucht. An die 80 Kinder werden im angeschlossenen Kindergarten mit Kleinkindgruppe nach der Waldorfpädagogik betreut.