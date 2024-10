Seit Dienstag, dem 15. Oktober, ist die Durststrecke in Villach-Lind zu Ende. Die Gastronomin Gabi Lachowitz steht ab sofort hinterm Tresen vom altehrwürdigen „Café Alt Lind“ und bietet ihren Gästen wieder einen Platz für Geselligkeit. 15 Jahre lang war sie bereits ihre eigene Chefin, ihr nach ihr benanntes Landcafé am St. Leonharder See musste aber einem privaten Wohnhaus weichen. „Ich habe jetzt drei Monate intensiv umgebaut, 55.000 Euro in die Küche, die Thekenausstattung und das Mobiliar investiert und bin froh, die Menschen wieder bewirten zu können“, freut sich die Villacherin auf den Neustart.