Bei immer mehr Feuerwehren in Kärnten brennt es. In immer mehr ehrenamtlichen Teams wächst der Unmut über erhebliche Mängel an den Einsatzfahrzeugen. Besonders dramatisch ist die Situation bei der Freiwilligen Feuerwehr Dolintschach in der Gemeinde Rosegg, deren Tunnel-Einsatzfahrzeug in den vergangenen neun Jahren 24 Mal in die Werkstatt musste. „Keiner fühlt sich dafür verantwortlich, wer soll die Reparaturkosten aufgrund der auftretenden Mängel übernehmen?“, fragt Kommandant Johann Widmann.