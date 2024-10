Wenn die Senioren in Villach aufeinandertreffen, geht ihnen der Gesprächsstoff auch nach all den Jahren nicht aus. Politik, Alltagserlebnisse oder die gute alte Schulzeit werden aufs Tapet gebracht. Zum bereits 62. Mal traf sich eine Absolventenklasse der HTL Tiefbau kürzlich im Gasthof Bacher in Villach und ließ damit eine jährliche, lieb gewonnene Tradition hochleben.