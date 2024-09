Nach 12 gemeinsamen Jahren beschlossen Martin und Julia Hübner, geborene Uzat, sich am Standesamt in Fürth am 7. Oktober 2023 das „Ja-Wort“ zu geben. Am 30. August dieses Jahres sollte dann die Trauung folgen und als Location wurde ein besonderer Ort gewählt: die Burg Landskron. Besonders deswegen, weil die beiden 36-Jährigen in ihrem liebsten Urlaubsland Kärnten heirateten.

Liebe zu Kärnten besteht seit Jahrzehnten

Die selbständige Ergotherapeutin und der selbständige Steuerberater lernten sich in der Oberstufe am Gymnasium kennen und waren erst nur freundschaftlich miteinander verbunden, obwohl der spätere Ehemann schon zum damaligen Zeitpunkt wusste, dass „sie die Eine ist“. Nach der Matura verlor man sich aus den Augen, im September 2011 trafen sich die Frischvermählten zufällig wieder und wurden kurz darauf ein Paar.

Die Liebe zu Kärnten besteht in Martin Hübners Familie schon seit den 1970er Jahren. „Meine Schwiegereltern verbringen ihre Urlaube seit Jahrzehnten in Kärnten und Martin natürlich auch. Irgendwann bin ich dann mitgefahren und war ebenfalls begeistert“, erzählt Julia Hübner. Wenn im Lande geurlaubt wird, dann steigt das Ehepaar gerne im „Strandhotel Leopold“ in Velden am Wörthersee oder im „Educare“ in Treffen am Ossiacher See ab. Von dort aus wird dann die Gegend erkundet, vor allem das Essen in den Gasthöfen und Restaurants der Region hat es den beiden Deutschen angetan.

Der Braut wurde ein Herzenswunsch erfüllt

Die Burg Landskron lernten Hübners bei einem Ausflug kennen, auch die Adlershow durfte da natürlich nicht fehlen. „Ich bin schon seitdem ich ein Kind war begeistert von Adlern“, führt die Braut aus. Spontan hatte das Paar im vergangenen Jahr die Idee, sich auf der Burg trauen zu lassen. „Wir riefen an und uns wurde gesagt, dass der letzte freie Termin der 30. August ist. Also haben wir unsere Familien und Freunde verständigt und gebucht“, freut sich Hübner. Gefeiert wurde dann mit 30 Erwachsenen und zehn Kindern, die allesamt aus Bayern nach Kärnten angereist sind.

Nach der Trauung in der Kapelle und einem kleinen Empfang durfte die Hochzeitsgesellschaft eine Flugshow der Greifvögel auf der Burg erleben. Im Anschluss wurde der Braut ein Herzenswunsch erfüllt: mit Adler Alexander und einem der Uhus wurden ganz besondere Hochzeitsfotos gemacht. „Es war ein tolles Gefühl, mit so einem prächtigen Tier am Arm und mit meinem Mann im Arm.“

Nach der Hochzeit wurde noch in der Region geflittert und auch die meisten Gäste blieben noch für einen kurzen Urlaub.