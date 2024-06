Fesch herausgeputzt in Tracht haben sich Anna-Maria, vormals Fendler, und ihr Mario am 8. Juni in Leoben das Ja-Wort gegeben. Geheiratet wurde nicht nur im Standesamt, auch eine Ringsegnung im Stift Göss stand an diesem besonderen Tag auf dem Programm der Angestellten und des Lkw-Fahrers.

Kennengelernt hat sich das Paar bereits vor sieben Jahren über eine Dating-App. Eine tiefe Verbundenheit entwickelte sich schnell zwischen den beiden – trotz der Entfernung ihrer Heimatorte. Ihre Liebe überwand jede Distanz, doch die gebürtige Kärntnerin aus Villach-Landskron zog es immer mehr zu ihrem Liebsten in die Steiermark, nach Leoben. Nach einem Jahr war für Anna-Maria und Mario der Entschluss zum Zusammenziehen gefasst – und der gemeinsame Lebensmittelpunkt und Familienwohnsitz wurde schließlich im grünen Herzen Österreichs gefunden.

Sohn Josua ist ihr großes Glück

Seit zwei Jahren bereichert Sohn Josua nun bereits das Leben seiner Eltern, für die ihre Familie und Freunde am wichtigsten sind.

Am liebsten verbringt Familie Bruss ihren Urlaub in „Bella Italia“ und natürlich auch in Kärnten. Doch auch ein besonderes Fleckchen, auf dem viele gemeinsame Stunden verbracht werden, ist ihr Schrebergarten in Kraubath. Ihre kleine Oase wird von der jungen Familie gehegt und gepflegt wird.

Auf die Frage, wohin ihre Hochzeitsreise geht, war es also nicht verwunderlich, dass die Braut schmunzelnd sagte: „Unsere Hochzeitsreise werden wir in Kärnten und in unserem Schrebergarten in Kraubath verbringen.“

